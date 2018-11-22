После пожаров в Калифорнию пришли грозящие селями дожди

Дожди пришли в Северную Калифорнию, облегчив борьбу с пожарами, бушующими в штате уже несколько недель. Однако, как передает Арменпресс, об этом отмечает "Би-би-си", обильные осадки могут привести к селям, что осложнит поисково-спасательные работы.

В ближайшие дни в регионе ожидается 10-15 см осадков, и некоторые населенные пункты уже предупредили жителей об угрозе паводка.

"Би-би-си" напоминает, что по меньшей мере 80 человек погибли в Калифорнии в результате пожаров. Сгорело более 10 тыс. домов.

Дождь, который начался в среду 21 ноября - первый за полгода. Благодаря осадкам рассеялся дым, из-за которого, в частности, были закрыты школы в Сан-Франциско.

Пожарные надеются, что дожди замедлят распространение огня и позволят им ликвидировать возгорания.

Синоптики предупреждают, что риск селей крайне высок, так как в регионе крайне мало растительности, которая могла бы сдерживать потоки. Дожди рассеют дым, но также прибьют к земле пепел, превратив его в густую пасту, что сделает поиск останков погибших затруднительным. Специалисты допускают, что не все погибшие будут найдены.