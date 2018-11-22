Саммит ЕС по Brexit оказался под угрозой из-за остающихся спорных вопросов

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в ходе встречи в Брюсселе не смогли договориться о принципах отношений ЕС и Великобритании после Brexit, что ставит под сомнение проведение намеченного на воскресенье саммита ЕС, как передает Арменпресс, об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

"Попытки Терезы Мэй завершить обсуждения по своей сделке по Brexit с Брюсселем провалились в среду, что вызывает сомнения в том, состоится ли внеочередной саммит ЕС для подписания текста в эти выходные", - пишет газета.

В среду Мэй встретилась с Юнкером в Брюсселе. Ожидалось, что на этой встрече стороны окончательно согласуют проект соглашения Brexit, однако после нее Мэй заявила, что "вопросы еще остались". Британский премьер пообещала вернуться на переговоры в Брюссель в субботу.