Военные КНДР и Южной Кореи соединили дорогу в демилитаризованной зоне

Военные КНДР и Южной Кореи в четверг соединили дорогу в демилитаризованной зоне, как передает Арменпресс, об этом сообщило министерство обороны Южной Кореи.

Ранее сообщалось, что Сеул и Пхеньян впервые за 65 лет соединят грунтовую дорогу максимальной шириной 12 метров в демилитаризованной зоне.

"Это имеет историческое значение, так как открытие пути, соединяющего север и юг в районе, где происходили наиболее ожесточенные боевые действия, позволит эффективно продвигать совместную работу по поиску останков для сглаживания шрамов былой войны", — говорится в пресс-релизе ведомства.

Проект является частью военного соглашения, подписанного министрами обороны двух стран, после того как главы Южной Кореи и КНДР встретились на саммите в Пхеньяне в сентябре 2018 года.