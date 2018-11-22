22 ноября погашена и пущена в оборот марка, посвященная стамбульской армянской газете «Жаманак».

Как передает Арменпресс, номинал марки – 100 драмов РА.

Марка отпечатана в типографии Cartor (Франция) тиражом 30.000 экземпляров. Автор дизайна – дизайнер ЗАО «АйПост» Давид Довлатян.

На марке изображены портреты братьев Мисака и Саркиса Гочунянов – основателей газеты. Помещены также изображения старого здания и логотипа газеты.

По словам гл/редактора «Жаманак» Ара Гочуняна, выпуск марки посвящен 11-й годовщине издания.

«И газета, и марка распространены по всему миру», - сказал он.

Гочунян подарил председателю совета ЗАО «АйПост» Хуану Пабло Гечиджяну сборник произведений основателя газеты Мисака Гочуняна «Размышления дня».

По словам замминистра транспорта, связи и IT-сферы РА Армена Арзуманяна, газета «Жаманак» («Время») со временем не потеряла своего лица.

Газета «Жаманак» («Время») впервые вышла в свет 28 октября 1908 года. Это самая старая из газета армянского мира, которая издается беспрерывно.