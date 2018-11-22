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Марка, посвященная стамбульской армянской газете «Жаманак»


22 ноября  погашена  и пущена в  оборот марка, посвященная стамбульской  армянской  газете «Жаманак».

Как  передает Арменпресс, номинал марки – 100 драмов РА.

Марка отпечатана в типографии  Cartor (Франция) тиражом 30.000 экземпляров. Автор дизайна – дизайнер ЗАО «АйПост» Давид Довлатян.

На марке изображены  портреты братьев Мисака и Саркиса Гочунянов – основателей газеты. Помещены также изображения старого здания  и логотипа  газеты. 

По словам гл/редактора «Жаманак» Ара Гочуняна, выпуск марки посвящен 11-й  годовщине  издания.

«И газета, и марка распространены  по всему  миру», - сказал он.

Гочунян подарил председателю совета  ЗАО «АйПост» Хуану  Пабло Гечиджяну сборник  произведений  основателя  газеты  Мисака Гочуняна «Размышления дня». 

По словам замминистра транспорта, связи и IT-сферы  РА Армена  Арзуманяна, газета «Жаманак» («Время») со временем не  потеряла  своего лица. 

Газета «Жаманак» («Время») впервые  вышла  в  свет 28 октября 1908 года. Это самая старая из газета армянского мира, которая  издается беспрерывно.




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