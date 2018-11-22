Ален Симонян полагает, что электорат РПА на выборах проголосует непосредственно за Сержа Саргсяна

Депутат Ален Симонян (фракция «Елк») считает, что на предстоящих выборах Серж Саргсян станет большой проблемой для республиканцев.

Как передает Арменпресс, в беседе с журналистами в НС Ален Симонян сказал так в ответ на замечания республиканцев относительно Никола Пашиняна.

«Пусть республиканцы занимаются своими проблемами, своим лидером Сержем Саргсяном, который на предстоящих выборах станет большой проблемой для них. Иными словами, каждый, кто проголосует за РПА, непосредственно отдаст свой голос Саргсяну. Пусть их волнует, как избавиться от лидера, который часто «уходит», но все равно остается», - сказал он.

На замечание, что назначения Пашиняна говорят о том, что тотальной коррупции прежде не было, Симонян сказал, что они никогда не утверждали, что все учреждения в Армении коррумпированы.

«Везде есть сотрудники, которые не коррумпированы. Мы говорили, что кадровой резни не будет», - сказал он, приведя в пример начальника полиции Осипяна.

«В Армении произошла революция любви и согласия. А лицом на асфальт укладывают тех, кто считает себя выше закона и других граждан», - сказал он.