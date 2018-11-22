Ален Симонян уверяет: визитами Пашиняна в области не нарушается ни один закон

Депутат Ален Симонян (фракция «Елк») уверяет: визитами Пашиняна в области не нарушается ни один закон. По закону, пропаганда может вестись даже со второго дня после последних выборов, а официальные дни агитации установлены для обеспечения равных условий.

Как передает Арменпресс, в беседе с журналистами в ответ на заданный вопрос Ален Симонян сказал, что партия «Гражданский договор» не владеет ни одним телеканалом.

«С первого же дня Пашинян ездил в области. По закону, пропаганда может вестись даже со второго дня после последних выборов, а официальные дни агитации установлены для обеспечения равных условий.

Что касается освещения визитов и.о. премьера, скажу: партия «Гражданский договор» не владеет ни одним телеканалом, в отличие от ППА и АРФД. А Общественное телевидение показывает то, что есть, в прямом эфире. Все т/каналы обеспечивают прямые эфиры, и никто им не звонит и не указывает, что показывать, а что нет», - сказал Симонян.

Он исключил повторения прежних негативных явлений — в том числе и использования административного ресурса.

Он отметил также, что агитационные плакаты могут появиться с 34-35 ноября. «В случае, если на избирательном участке есть 180 кандидатов, просто физически невозможно успеть вывесить все плакаты к официально объявленному дню – 26 ноября. Об этом в законе ничего не говорится», - сказал он.

Относительно прозвучавшего заявления Пашиняна о шествии 24 ноября, Симонян сказал, что подобные шествия он совершал и будет совершать.