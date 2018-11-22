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Ален Симонян уверяет: визитами Пашиняна в области не нарушается ни один закон


Депутат Ален Симонян (фракция «Елк») уверяет: визитами Пашиняна в  области не  нарушается ни  один закон. По закону, пропаганда  может вестись даже  со второго дня  после  последних выборов, а  официальные дни агитации установлены  для  обеспечения  равных условий.

Как  передает Арменпресс, в  беседе с журналистами  в ответ  на заданный   вопрос  Ален Симонян сказал, что партия  «Гражданский  договор» не  владеет ни одним телеканалом.

«С первого же дня Пашинян ездил в области. По закону, пропаганда  может вестись даже  со второго дня  после  последних выборов, а  официальные дни агитации установлены  для  обеспечения  равных условий.

Что касается освещения  визитов  и.о. премьера, скажу: партия  «Гражданский  договор» не  владеет ни одним телеканалом, в  отличие  от ППА и АРФД. А Общественное  телевидение  показывает то, что есть, в  прямом эфире. Все т/каналы  обеспечивают прямые  эфиры, и никто им не  звонит и не  указывает, что показывать, а что нет», - сказал Симонян.

Он исключил повторения прежних негативных явлений  — в  том числе  и использования административного ресурса.

Он отметил также, что агитационные плакаты  могут появиться с 34-35 ноября. «В случае, если на  избирательном участке есть 180 кандидатов, просто физически невозможно успеть вывесить все  плакаты  к  официально объявленному  дню – 26 ноября. Об этом в законе  ничего не  говорится», - сказал он.

Относительно прозвучавшего заявления  Пашиняна о шествии 24 ноября, Симонян сказал, что подобные шествия он совершал и будет совершать.




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