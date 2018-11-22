КСИР: базы и авианосцы США находятся в зоне досягаемости иранских ракет

Американские базы, расположенные на территории Афганистана, ОАЭ и Катара, а также авианосцы США в Персидском заливе находятся в пределах зоны досягаемости иранских ракет. Об этом в среду заявил командующий воздушно-космическими силами Корпуса "стражей исламской революции" (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) бригадный генерал Амир Али Хаджизаде, как передает Арменпресс,об этом сообщает агентство Reuters.

"Они находятся в пределах нашей досягаемости, и мы можем ударить по ним, если они (американцы) предпримут действия", - сказал он, добавив, что американские авианосцы являются целями Ирана.

В октябре Хаджизаде заявил, что Иран увеличил дальность своих противокорабельных ракет и теперь способен поражать цели противника на расстоянии 700 км.