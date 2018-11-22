0,05% имеющих право голоса включены в списки кандидатов в депутаты

Во внеочередных парламентских выборах 9-го декабря право голоса имеют 2 млн 574 тысячи 916 граждан, и 0,05% из них включены в списки кандидатов в депутаты.

Как передает «Арменпресс», ЦИК Армении опубликовал интересные статистические данные, касающиеся грядущих выборов, откуда и сделана следующая выборка.

Для участия во внеочередных парламентских выборах 9-го декабря заявки подали 11 политических сил, общее число граждан, включенных в списки кандидатов в депутаты - 1471, что и составляет 0,05% имеющих право голоса на этих выборах.

Число женщин и мужчин, включенных в списки кандидатов в депутаты, соответственно, 39.8% и 60.2%.

Самый большой список у блока «Мой шаг» - 182 кандидата; на втором месте - «Сасна црер» - 174 кандидата; далее идут ППА - 169 кандидатов; «Светлая Армения» - 156 кандидатов; АРФД - 152 кандидата; блок «Мы» - 133 кандидата; «Оринац Еркир» - 131 кандидат; РПА - 125 кандидатов; «Христианско-демократическое возрождение» - 85 кандидатов; «Национальный прогресс» - 83 кандидата; СДП «Решение гражданина» - 81 кандидат.

Больше всего избирателей в Котайке – 239.847, меньше всего – в Тавуше, 107.139.

В Ереване больше всего избирателей в Малатии-Себастии-Шенгавите – 225.223.

Кроме того, ЦИК опубликовала данные о нацменьшинствах, в соответствии с последней переписью населения. Больше всего в Армении езидов - 35.308, русских - 11.911, ассирийцев - 2.769, курдов - 2.162 человек.

16 октября текущего года премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку с целью добиться роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов. 1-го ноября депутаты на внеочередном заседании во второй раз не избрали премьер-министра, и, в соответствии с Конституцией, парламент был распущен в силу права. В тот же день президент Армении Армен Саркисян назначил проведение внеочередных парламентских выборов на 9 декабря 2018 года.

Внеочередные парламентские выборы состоятся 9 декабря 2018г.

Предвыборная кампания начнется с 26 ноября. Партии и блоки могут представить заявки на участие до 18։00 часов 14 ноября.

Регистрация в ЦИК проводится до 18։00 часов 19 ноября. Время для агитации — 26 ноября – 7 декабря. Согласно ИК, предоставлен срок в 12 дней.

Норайр Шогикян