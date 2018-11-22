СМИ: пять человек погибли в Китае в результате наезда авто на школьников

По меньшей мере пять человек погибли, 18 получили ранения в результате наезда автомобиля на группу школьников в провинции Ляонин (северо-восток КНР). Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщил информационный портал Sina.

Инцидент произошел в 12:30 по местному времени (07:30 мск) в городе Хулудао, когда автомобиль марки Audi въехал в группу учеников начальных классов. По данным местной администрации, все пострадавшие были госпитализированы.

Ранее Центральное телевидение передавало, что водитель транспортного средства задержан. Ведется расследование.