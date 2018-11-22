С сегодняшнего дня в оборот войдут 3 новые банкноты третьего поколения

Новые композитные армянские банкноты появятся в обращении с 22 ноября 2018 года - к 25-летию национальной валюты – драма. Как передает «Арменпресс», Центральный банк (ЦБ) Армении вводит в обращение банкноты третьего поколения: достоинством в 1000 драмов с изображением поэта Паруйра Севака, в 2000 драмов с изображением чемпиона мира по шахматам Тиграна Петросяна, в 5000 драмов с изображением писателя Уильяма Сарояна, в 10000 драмов с изображением композитора Комитаса, в 20000 драмов с изображением художника Ивана (Ованнеса) Айвазовского и в 50000 драмов с изображением духовного лидера Григора Лусаворича (Григория Просветителя). Непосредственно в обращение будут введены банкноты номиналом в 10000, 20000 и 50000 драмов, а банкноты номиналом в 1000, 2000 и 5000 драмов будут введены в обращение с 25 декабря.

Новые банкноты третьего поколения будут в обороте наряду с действующими банкнотами, и никаких ограничений со стороны ЦБ нет. Наши граждане могут не переживать по этому поводу и могут пользоваться банкнотами второго поколения до тех пор, пока они не будут выведены из обращения через их естественный износ. Должны быть внесены определенные технические и программные изменения, после чего можно будет с терминалов производить платежи новыми банкнотами, но этот вопрос будет решен очень быстро.

В июле 2017 г Центральный банк Армении объявил о переходе на новые композитные банкноты третьего поколения. Новые деньги войдут в обращение 22 ноября 2018 года, к 25-летию национальной валюты – драма. Действующие дензнаки будут постепенно вытеснены банкнотами нового поколения. Будет внедрена банкнота номинальной стоимостью 2 тыс. драмов, а купюры достоинством в 100 тыс. драмов выпускаться не будут из-за низкого спроса. На купюрах третьего поколения появятся новые изображения. Так, на банкноте достоинством в 1 тысячу драмов появится портрет Паруйра Севака, на 2- тысячной - Тиграна Петросяна, на 5-тысячной банкноте - Вильяма Сарояна, на 10- тысячной – Комитаса, на 20- тысячной - Ованнеса Айвазовского, на 50-тысячной купюре – портрет Св. Григория Просветителя. Новые банкноты с высокими защитными свойствами и более долговечные существенно сократят расходы на денежное обращение.

В ноябре ЦБ Армении презентовал эскизы композитных банкнот третьего поколения, а также представил первый прототип гибридных купюр номиналом в 500 драмов. Новые армянские деньги будет печатать немецкая компания Giesecke & Devrient.($1 – 482,71 драма).