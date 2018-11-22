Пенсионный возраст в Японии планируют поднять до 70 лет

Правительство Японии намерено поднять планку пенсионного возраста в стране до 70 вместо нынешних 65 лет для продолжения экономического роста в условиях быстрого "старения" населения, как передает Арменпресс, об этом сообщает в четверг агентство Киодо со ссылкой на проект доклада специальной комиссии по этому вопросу.

По данным агентства, идеи увеличения пенсионного возраста будут рассмотрены 26 ноября на заседании Совета по экономической и финансовой политике, чтобы к будущему лету подготовить конкретный план. Однако для этого потребуется ряд согласований с бизнес-сообществом Японии.

Законопроект об увеличении пенсионного возраста предполагается подготовить в 2020 году, он будет учитывать различные условия трудовой деятельности, например укороченные рабочие дни, выполнение дистанционной работы из дома, предоставление субсидий компаниям за наем пожилых сотрудников.

Как сообщалось ранее, средняя продолжительность жизни в Японии составляет у мужчин 80,89 лет, у женщин 87,14 лет. Каждому четвертому жителю страны больше 65 лет, согласно данным японского правительства.