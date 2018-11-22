Вице-президент Facebook взял на себя вину за найм фирмы, критиковавшей Google и Apple

Покидающий свой пост вице-президент американской корпорации Facebook по общественным коммуникациям Эллиот Шрейдж взял на себя ответственность за найм фирмы Definers Public Affairs, которая размещала критические публикации о компаниях Google и Apple, передает Арменпресс.

"Ответственность за эти действия лежит на руководстве команды по коммуникациям. Это я", - говорится в заявлении Шрейджа, опубликованном в среду на сайте Facebook. "Я был в курсе и одобрил решение нанять Definers и подобные фирмы", - отметил он, добавив, что сожалеет о своей неудаче.

В заявлении Шрейдж признал, что Facebook просила Definers Public Affairs "заниматься работой, связанной с конкурентами", отметив, однако, что с просьбой создавать или распространять фальшивые новости корпорация к ней не обращалась.