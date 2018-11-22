Россия и Армения подписали соглашение о создании аналога МАК

РФ и Армения подписали соглашение о создании Международного бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент ТАСС с церемонии подписания соглашения.

Подписи под документом поставили министр транспорта РФ Евгений Дитрих и и.о. министра транспорта, связи и информационных технологий Армении Акоб Аршакян.

Идея о создании аналога Международного авиационного комитета обсуждалась уже несколько лет.

Как пояснил сегодня журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих, новое бюро будет постепенно забирать те полномочия МАК, которые в рамках межправсоглашения были переданы новому бюро расследования по мере присоединения стран. Сейчас планируется, что бюро будет вести свою деятельность между странами ЕАЭС.