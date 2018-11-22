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Никол Пашинян предлагает ограничить употребление пластмассовых предметов


И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заменил в своем офисе пластмассовые ручки на бумажные эко-ручки. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.

 «Я заменил в своем офисе пластмассовые ручки на бумажные эко-ручки. Надо постепенно отказаться от употребления пластмассовых предметов – во имя экологии»,- пишет он.


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