Никол Пашинян предлагает ограничить употребление пластмассовых предметов

И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян заменил в своем офисе пластмассовые ручки на бумажные эко-ручки. Как передает «Арменпресс», об этом он пишет на своей странице в Facebook.

«Я заменил в своем офисе пластмассовые ручки на бумажные эко-ручки. Надо постепенно отказаться от употребления пластмассовых предметов – во имя экологии»,- пишет он.