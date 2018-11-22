Парламент Армении принял госбюджет на 2019 год

Парламент Армении принял в четверг на внеочередном заседании госбюджет на 2019 год. Как передает «Арменпресс», за его принятие проголосовали 66 депутатов, против - четыре, еще двое воздержались. Среди голосовавших «против» - Эдуард Шармазанов, Арпинэ Ованнисян, Армен Ашотян, которые заранее объявили о том, как они будут голосовать, несмотря на позицию РПА голосовать «за».

Расходы бюджета запланированы на уровне 1,64 триллиона драмов (3,38 миллиарда долларов) - на 12% больше 2018 года, доходы в размере 1,49 триллиона драмов (3,07 миллиарда) - на 9%. Дефицит запланирован в размере 151,6 миллиарда драмов (312 миллионов долларов).

Дефицит бюджета несколько увеличился - со 103 до 151,6 миллиарда драмов.

Согласно принятому закону о госбюджете, экономический рост запланирован на уровне 4,9%. Двенадцатимесячная инфляция прогнозируется на уровне 4% с допустимым коридором колебаний +/- 1,5%. ВВП на душу населения в 2019 году ожидается в размере 4604 доллара вместо 4280 долларов к концу текущего года.

"В основе бюджета заложен компромиссный подход, учитывающий интересы различных сфер. Он далек от бюджета нашей мечты", - сказал Джанджугазян.

По его словам, в документ были включены только те проекты, которые исключат какие-либо потрясения.