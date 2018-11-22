Парламент принял во втором чтении проект о переносе резиденции президента Армении на Баграмяна 26
Национальное Собрание Армении на внеочередном заседании в четверг одобрило во втором и окончательном чтении изменения в закон "Об обеспечении деятельности, обслуживании и социальных гарантиях должностных лиц", которыми предлагается резиденцию президента вернуть с Маштоца, 47 на Баграмяна, 26.
Как передает «Арменпресс», за принятие данного законопроекта проголосовало 64 депутатов, "против" - два, один воздержался.
Данные изменения получили одобрение правительства на заседании 8-го ноября.
"Правительство находит, что премьер-министр Армении может осуществлять руководство и координацию деятельности членов правительства из одной резиденции. Также мы находим, что историческое здание на Баграмяна, 26 должно быть возвращено президенту, который, согласно конституционным изменениям, является главой государства и гарантом Конституции", - сказал накануне представлявший законопроект заместитель министра юстиции Армении Артур Ованнисян.
Законопроектом предусмотрено, что премьер-министр сможет пользоваться залами для церемоний в резиденции президента.