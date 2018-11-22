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Парламент принял во втором чтении проект о переносе резиденции президента Армении на Баграмяна 26


Национальное Собрание Армении на внеочередном заседании в четверг одобрило во втором и окончательном чтении изменения в закон "Об обеспечении деятельности, обслуживании и социальных гарантиях должностных лиц", которыми предлагается резиденцию президента вернуть с Маштоца, 47 на Баграмяна, 26.

Как передает «Арменпресс», за принятие данного законопроекта проголосовало 64 депутатов, "против" - два, один воздержался. 

Данные изменения получили одобрение правительства на заседании 8-го ноября. 

"Правительство находит, что премьер-министр Армении может осуществлять руководство и координацию деятельности членов правительства из одной резиденции. Также мы находим, что историческое здание на Баграмяна, 26 должно быть возвращено президенту, который, согласно конституционным изменениям, является главой государства и гарантом Конституции", - сказал накануне представлявший законопроект заместитель министра юстиции Армении Артур Ованнисян. 

Законопроектом предусмотрено, что премьер-министр сможет пользоваться залами для церемоний в резиденции президента. 

Согласно внесенным ранее изменениям в закон "О социальных гарантиях лиц, занимающих государственные должности", резиденция президента Армении сменила прописку. В апреле 2018 года она была переведена в здание Дома приемов правительства, а резиденцию главы государства на проспекте Баграмяна, 26 занял премьер-министр. При этом представители власти в ходе изменений предложили не связывать изменения с личностью экс-президента Сержа Саргсяна, который позднее был выдвинут в премьер-министры. Как отмечали чиновники, здание, где располагалась резиденция президента, наиболее оптимально приспособлено для деятельности главы исполнительной власти.


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