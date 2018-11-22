Fox: умер старейший из американских ветеранов, переживших атаку на Перл-Харбор

Американец Рэй Чавес, который был старейшим из ветеранов, переживших японскую атаку на военно-морскую базу США Перл-Харбор, умер в среду в возрасте 106 лет. Как передает Арменпресс, об этом сообщил телеканал Fox News.

По его данным, мужчина скончался в штате Калифорния.

В мае старейший ветеран армии США посетил День памяти погибших в войнах в Вашингтоне, где с почестями был принят президентом Дональдом Трампом.

Белый дом в заявлении в твиттере выразил соболезнования в связи с кончиной Чавеса. "Мы имели честь принимать его в Белом доме в начале этого года. Спасибо за службу нашему великому народу, Рэй!"- говорится в сообщении.

7 декабря 1941 года японская палубная авиация нанесла удар по базе ВМС США Перл-Харбор на Гавайских островах. В результате нападения были уничтожены или сильно повреждены 20 кораблей и 188 самолетов, погибли 2403 человека, 1178 были ранены. На следующий день, 8 декабря, США объявили войну Японии, вступив таким образом во Вторую мировую.