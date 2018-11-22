Указом президента Армении Армена Саркисяна, Виктор Биягов назначен на пост постпреда Армении в ОДКБ.

Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении. В заявлении сказано:

«Принимая за основу предложение премьер-министра Армении, по ст. 132 Конституции Армении, назначить Виктора Биягова постпредом Армении в ОДКБ, резиденция – в Москве».

Как сообщалось ранее, другим указом президента Армении Армена Саркисяна, Давид Вирабян был отозван с поста постпреда Армении в ОДКБ.