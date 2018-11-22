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Союз банков Армении поздравляет с Днем банковского работника


Союз банков Армении направил послание, в котором  поздравляет с Днем банковского работника. Как передает «Арменпресс», в послании сказано:

«Союз банков Армении поздравляет с Днем банковского работника всех сотрудников банковской отрасли Армении. Главным содержанием дня пусть будет мирная, гармоничная атмосфера в вашем труде.

Желаем всем сил и энергии, новых достижений, успехов и широких горизонтов для профессионального роста».


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