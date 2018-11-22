Надаль – теннисист, одержавший больше всех побед и набравший больше всех очков

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль назван теннисистом, одержавшим больше всех побед и набравшим больше всех очков в нынешнем сезоне.

Как передает «Арменпресс», процент его побед составил в 2018 году 55,4%. За ним следует Новак Джокович - 54,5%, затем – Роджер Федерер, 54,4%.

В 2018 году Надаль одержал свою 400-ю победу, в 11-й раз победил в первенстве Франции и завоевал 33-й титул в турнире «Мастерс».