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Бако Саакян встретился в Лос-Анджелесе с представителями западного отделения Армянской Ассамблеи Америки


21 ноября в Лос-Анджелесе Президент Республики Арцах Бако Саакян встретился с представителями западного отделения Армянской Ассамблеи Америки. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Республики Арцах.

Президент высоко оценил деятельность Армянской ассамблеи в решении общенациональных задач и укреплении связей между Родиной и Диаспорой, с удовлетворением отметив высокий уровень сотрудничества с Арцахом.
Во встрече приняли участие предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Паргев Мартиросян и ряд должностных лиц.


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