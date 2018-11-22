Бако Саакян встретился в Лос-Анджелесе с представителями западного отделения Армянской Ассамблеи Америки
10:30, 22 Ноябрь, 2018
21 ноября в Лос-Анджелесе Президент Республики Арцах Бако Саакян встретился с представителями западного отделения Армянской Ассамблеи Америки. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Республики Арцах.
Президент высоко оценил деятельность Армянской ассамблеи в решении общенациональных задач и укреплении связей между Родиной и Диаспорой, с удовлетворением отметив высокий уровень сотрудничества с Арцахом.
Во встрече приняли участие предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископ Паргев Мартиросян и ряд должностных лиц.