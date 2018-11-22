За первую неделю в США и Канаде продано более 1,4 млн копий книги Мишель Обамы

Книга мемуаров бывшей первой леди США Мишель Обамы "Становление", опубликованная 13 ноября, стала хитом в США и Канаде, где за первые семь дней продано более 1,4 млн копий в печатной и цифровой форме. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщило агентство Associated Press со ссылкой на издательский дом Crown Publishing Group.

Отмечается, что уже в первый день было продано более 725 тыс. копий мемуаров. Всего в Северной Америке было напечатано 3 млн экземпляров "Становления" в твердом переплете.

По данным агентства, мемуары супруги экс-президента США Барака Обамы также занимают первые строчки рейтингов популярности нехудожественной литературы для взрослой аудитории в Великобритании, Германии, Франции, Нидерландах, Испании, Дании и Финляндии.

Как пишет агентство, темпы продаж "Становления" значительно выше по сравнению с ранее опубликованными мемуарами других первых леди. Так, к примеру, увидевшая свет в 2003 году книга Хиллари Клинтон "История моей жизни" за дебютную неделю была продана в количестве 600 тыс. копий.

54-летняя Мишель Обама, по профессии юрист, была первой леди в 2009-2017 годы, когда ее муж демократ Барак Обама занимал пост президента США. Пара вступила в брак в 1992 году. Они воспитывают двух дочерей.