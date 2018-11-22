ABC: число жертв пожаров в Калифорнии возросло до 86

Число жертв природного пожара в округе Бьютт на севере Калифорнии возросло с 81 до 83 человек. Как передает Арменпресс, об этом в среду сообщил телеканал ABC. Таким образом, общее число погибших при пожарах, все еще продолжающихся в Калифорнии, составило 86 человек.

По словам шерифа Бьютта Кори Хонеа, число пропавших без вести сократилось до 536 человек. Ранее сообщалось о почти тысяче пропавших.

Согласно последним данным, площадь пожара "Кэмп" на севере Калифорнии, который уже признан самым разрушительным в истории штата, составляет более 500 кв. км, он локализован на 65% по сравнению с 50% в субботу. Уничтожены более 12 тыс. строений, включая свыше 10 тыс. жилых домов. В связи с пожарами в ряде округов Калифорнии действуют режимы чрезвычайной ситуации. Президент США Дональд Трамп ранее распорядился выделить штату из федерального бюджета средства, необходимые для борьбы со стихией.