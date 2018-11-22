Вучич заявил, что действия Косова могут привести к катастрофе весь Балканский регион

Последствия введения Приштиной 100-процентных пошлин на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины абсолютно непредсказуемы и могут привести к катастрофе весь Балканский регион. Такое мнение высказал в среду в обращении к нации президент Сербии Александар Вучич, передает Арменпресс.

"Последствия такого поступка абсолютно непредсказуемы и в любой момент могут привести регион к полной катастрофе, если не будут отменены", - заявил он, подчеркнув, что в действиях косоваров "нет никакого экономического смысла".

Косово ввело в среду таможенные пошлины в размере 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины. В ответ Вучич назначил экстренные встречи с послами России, Китая и западных стран, а также созвал экстренное заседание Совета безопасности страны.

Населенный сербами север автономного сербского края Косово и Метохия (КиМ) снабжается товарами, произведенными в Сербии. Ранее сербская продукция поставлялась и в населенные албанцами районы, однако в последнее время приштинские власти пытаются заместить ее товарами других стран. Такие меры наносят серьезный удар по карманам косоваров, а новые пошлины в 100% поставят сербское население в крайне тяжелое положение.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини заявила в среду, что правительство Косова должно немедленно отменить решение о введении новых таможенных пошлин.