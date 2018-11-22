Европейские индексы - 21-11-18

МОСКВА, 22 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 21 ноября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.61% и составил 11244.17 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.03% и составил 4975.50 пункта, британский FTSE вырос на 1.47% и составил 7050.23 пункта, а российский RTSI вырос на 0.95% и составил 1127.42 пункта.