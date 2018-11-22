Цены на цветные металлы - 21-11-18

ЛОНДОН, 22 НОЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. На Лондонской Бирже Металлов (LME) в результате торгов за 21 ноября были установлены следующие цены на фьючерсы (три месяца) цветных металлов:

Как передает «Арменпресс», цена на алюминий снизилась на 0.03% и составила 1940.50 долларов США, цена на медь снизилась на 0.08% и составила 6240.00 долларов США, цена на свинец снизилась на 1.04% и составила 1996.00 долларов США, цена на никель выросла на 0.18% и составила 11260.00 долларов США, цена на олово выросла на 0.33% и составила 19585.00 долларов США, цена на цинк снизилась на 0.82% и составила 2591.00 долларов США, цена на молибден не изменилась и составила 26000.00 долларов США, цена на кобальт не изменилась и составила 55250.00 долларов США.

The London Metal Exchange - ведущая мировая товарная биржа, специализирующаяся на торговле цветными металлами.

Единица измерения - тонна.