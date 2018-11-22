Информационное агентство «Арменпресс» представляет ожидаемые сегодня события

Государственное информационное агентство «Арменпресс» представляет все то, о чем вы прочитаете, услышите и увидите в сегодняшней новостной ленте.

Сегодня, 22-го ноября, состоится очередное заседание правительства Армении. В повестке – более двух десятков вопросов.

В Министерстве культуры Армении сегодня, 22-го ноября, состоится пресс-конференция и.о. министра культуры Армении Лилит Макунц.

Сегодня, 22-го ноября, состоится общее собрание Армянской федерации туризма. Будет подписан меморандум между Госкомитетом туризма, Фондом развития туризма и Армянской федерацией туризма.

В Офисе партии “Оринац еркир” сегодня, 22-го ноября, состоится пресс-конференция лидера партии “Оринац еркир” Артура Багдасаряна.

Сегодня, 22-го ноября, состоится пресс-конференция эксперта по информационной безопасности Самвела Мартиросяна.

С площади Республики состоится отбытие в Эчмиадзин, где состоится церемония вручения стипендий 34 армянским студентам из Сирии.

В Ереванском государственном университете языков и социальных наук имени В. Я. Брюсова состоится открытие форума “Диалог языков и культур СНГ и ШОС в 21-м веке”.

В Национальной библиотеке Армении состоится презентация книги “Ширванзаде: мемуары”, посвященной 160-летию писателя.

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