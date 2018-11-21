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Зограб Мнацаканян встретился с представителями армянской общины Страсбурга


Находящийся с визитом в Страсбурге и.о. министра иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян 21 ноября встретился с представителями армянской общины Страсбурга и официальными лицами Совета Европы армянского происхождения.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и общественной дипломатии МИД Армении, во время встречи Зограб Мнацаканян представил цель своего визита в Страсбург и результаты насыщенной повестки, а также затронул достижения и перспективы сотрудничества между Арменией и Советом Европы.

И.о. министра иностранных дел проинформировал присутствующих о последних внутриполитических событиях в Армении, основных направлениях и приоритетах внешней политики страны, коснулся участия Армении в различных процессах международных отношений как в двустороннем, так и в многостороннем форматах.




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