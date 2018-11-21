Министерство ЧС Армении сообщает, что 21-го ноября по положению на 18:00 часов в Армении все автодороги открыты.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, всем водителям рекомендуется ездить в регионы исключительно на зимних шинах.

Согласно полученным данным из агентства ЧС МВД Грузии и из агентства департамента ЦУКС МЧС России по Республике Северная Осетия, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех типов транспортных средств.