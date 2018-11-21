В нашей стране происходит процесс трансформации экономики: Никол Пашинян посетил производственные предприятия Арагацотнской области

Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян сегодня совершил рабочий визит в Арагацотнскую область. Визит Никола Пашиняна стартовал в администрации Арагацотнской области с совещания с руководителями общин. Были обсуждены вопросы развития региона.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра, до начала обсуждения экономических и сельскохозяйственных вопросов, исполняющий обязанности премьер-министра коснулся предстоящих 9 декабря парламентских выборов, подчеркнув: “Я хочу сделать два акцента. Вы знаете, что скоро ожидаются внеочередные парламентские выборы, и мы поставили перед собой цель, чтобы эти выборы были лучшими в нашей истории. Говоря это, я имею в виду, что официальные результаты голосования должны четко выражать волю граждан Республики Армения. Что нужно сделать для этого?

Исключить любое незаконное влияние на волю избирателей. Вы знаете, что самым популярным методом последних лет является избирательная взятка, и полиция и правоохранительная система в целом получили очень четкое задание, чтобы любая попытка раздачи взяток была жестко наказана. Не дай Бог, чтобы где-либо были попытки раздачи взяток, и я узнал эту информацию не от правоохранительных органов, а из прессы, потому что я считаю, что полиция Республики Армения должна иметь оперативную информацию о любом таком проявлении и на уровне превентивных, профилактических мер эта проблема должна быть решена. В Армении существует институт “направляющих избирателей”, когда владельцы, руководители компаний приглашают работающих в их компаниях людей, главы общин приглашают жителей общин и пытаются, используя определенные рычаги, направить их на конкретное голосование. Этот феномен также должен быть искоренен из Армении, потому что наша задача - четко зафиксировать, что каждый гражданин Армении может без лишней помощи сделать свой выбор. Я также хочу привести свой пример: я возглавлял в течение многих лет крупнейшую газету Армении, я был главным редактором, и это была оппозиционная газета. Конечно, персонал был не очень большой, но там не было такого случая, чтобы я когда-либо говорил какому-то сотруднику, чтобы он избрал того или иного человека. Думаю, это неуважительное отношение к людям. Смысл политического процесса заключается в следующем: политика – явление публичное, люди видят, кто кандидат, читают их предвыборные программы или прислушиваются к их комментариям и принимают решение. Наша задача заключается в том, чтобы эта избирательная кампания прошла в условиях полного равенства, то есть ни для какой политической силы не должно быть никаких препятствий в ходе избирательной кампании. Если зал доступен для какой-либо политической силы, и законом это предусмотрено, то он должен быть доступен и для других. Сейчас свобода эфира является широко известным фактом, и телеэфир должен быть одинаково доступен всем. Я не хочу ничего говорить об интернете, потому что международные организации уже классифицировали Армению как одну из стран с открытым доступом в интернет, и мы находимся в списке ведущих стран мира, что очень радует ”.

Затем Никол Пашинян коснулся текущей экономической ситуации в Армении, текущих тенденций, зафиксированных индексов и дальнейших шагов. Говоря о важности структурных изменений в экономике, исполняющий обязанности премьер-министра отметил, что в октябре зафиксирована положительная тенденция роста: “В октябре у нас был 3-процентный рост экономической активности. Это произошло за счет активности промышленной деятельности, малых и средних предприятий, и мы имеем 12-процентный рост экспорта после спада в прошлом месяце. Это показывает, что в нашей стране происходит процесс трансформации экономики”.

Коснувшись развития сельского хозяйства, Никол Пашинян сказал, что необходимо сделать серьезные изменения в этой области, чтобы отдельно взятые факторы, такие как град, вредители и др., не имели существенного влияния на отраслевые показатели и на развитие сферы в целом.

Исполняющий обязанности главы правительства поговорил об эффективности противоградовой системы, отметив, что поручил министру по чрезвычайным ситуациям изучить их рабочий цикл и представить заключение. “Основываясь на имеющейся на данный момент информации, можно сказать, что при надлежащем управлении эти станции могут эффективно работать. Особенно, если они местного производства, и мы продолжим развивать это направление, будем содействовать местному производству и получим эффективную противоградовую защиту”, - сказал Никол Пашинян.

В своем выступлении исполняющий обязанности премьер-министра коснулся проблем ирригационной системы и эффективного управления водными ресурсами. Никол Пашинян подчеркнул важность сохранения водных ресурсов и рассказал об упомянутых им ранее “теневых садах”. “Оказывается, в Армении есть 20 гектаров садов, которые с 1996 года не заплатили ни копейки за оросительную воду. Я говорил, что есть “теневые сады”, которые не зарегистрированы, и именно по этой причине потери оросительной воды в нашей стране составляют 60-80%. Это абсурд, и эту проблему нужно решить очень быстро”, - сказал он.

Никол Пашинян также рассказал об использовании водных ресурсов небольшими ГЭС, отметив, что в результате проверок, проведенных примерно в 187 малых гидроэлектростанциях, оказалось, что в 150 из них не установлены водомеры. Исполняющий обязанности премьер-министра подчеркнул, что решение этих проблем важно с точки зрения повышения эффективности сельского хозяйства, и их решение является одним из приоритетов правительства, поскольку сельское хозяйство было и остается стратегической отраслью.

Во время совещания с главами общин Арагацотнской области Никол Пашинян коснулся инвестиционных программ правительства. “В настоящее время на разных этапах обсуждается инвестиционный пакет на сумму 500 млн долларов США, в основном в сфере производства, и если те договоренности, которые были достигнуты в контексте строительства заводов, в 2019 году будут успешно реализованы, экономический облик нашей страны изменится на 180 градусов. Речь идет о строительстве нескольких заводов, и правительство сделает все возможное, чтобы реализовать все это”, - сказал исполняющий обязанности премьер-министра.

Говоря о перспективах экономического развития Армении, исполняющий обязанности премьер-министра сказал: “Что касается экономического развития, наша стратегия остается неизменной - поощрение труда. В течение многих лет в Армении поощрялась нищета, поскольку в то время действующей политической системе было выгодно, чтобы люди были бедны и брали взятки. Наша цель - иметь в Республике Армения такую власть, какую хочет видеть народ. Именно поэтому гражданин Армении должен быть процветающим, и мы хотим поощрять труд. Мы должны изменить систему социальных выплат так, чтобы она побуждала людей работать, а не быть бедными”.

По словам Никола Пашиняна, после политических изменений устранены монополии, неравные условия, и сегодня нет никакой деятельности, которая запрещена. В ближайшее время будет открыт второй сахарный завод, создаются условия для того, чтобы человек достойно жил своей работой. “В Библии говорится: “Зарабатывайте свой хлеб потом своим”. В этой логике после политических изменений, которые произошли в Армении, мы должны переформулировать нашу деятельность. Мы малочисленный, но немаленький народ. Мы великий народ, перед собой мы ставим большие задачи, и нам нужно работать день и ночь ради нашей страны, ради наших детей. Наши дети должны жить в свободной и счастливой Армении”, - заключил действующий премьер-министр.

Затем исполняющий обязанности премьер-министра ответил на вопросы руководителей общин, которые касались удовлетворения спроса на оросительную воду, сельскохозяйственного страхования, культурных программ и т.д. Никол Пашинян приветствовал наличие эффективной рабочей атмосферы между муниципалитетом области и общинами, что важно в плане обсуждения дальнейших шагов по выявлению, разрешению существующих проблем.

В рамках своего рабочего визита в Арагацотнскую область Никол Пашинян также посетил завод по производству шоколада, компанию “Гурмэ Дурмэ” и птицефабрику и свиноводческое хозяйство в Апаране.

В ходе визита исполняющий обязанности премьер-министра ознакомился с процессом инвестиционных программ, объемами производства и перспективами развития.

Было отмечено, что занимающаяся производством шоколада компания “Гурмэ Дурмэ” завершила строительство нового завода. Французско-армянские бизнесмены вложили дополнительно 200 тыс евро, в результате чего были созданы новые рабочие места. В настоящее время в компании есть 32 рабочих места. Продукт продается на местном рынке, а в 2018 году компания начала экспортировать продукцию в Москву.

Исполняющему обязанности главы правительства о деятельности фермерского хозяйства Апарана сообщили, что вложены инвестиции в размере 2 миллионов евро, в хозяйстве есть около 40 тысяч птиц и 1000 голов свиней. Произведенные яйца продаются на местном рынке, и через некоторое время планируется продажа свинины.

Исполняющий обязанности премьер-министра приветствовал реализацию инвестиционных программ, отметив, что правительство готово обсуждать и поддерживать программы, направленные на экономическое развитие и расширение предпринимательской деятельности.