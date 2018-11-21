В нашей стране происходит процесс трансформации экономики: Никол Пашинян посетил производственные предприятия Арагацотнской области
Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян сегодня совершил рабочий визит в Арагацотнскую область. Визит Никола Пашиняна стартовал в администрации Арагацотнской области с совещания с руководителями общин. Были обсуждены вопросы развития региона.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата премьер-министра, до начала обсуждения экономических и сельскохозяйственных вопросов, исполняющий обязанности премьер-министра коснулся предстоящих 9 декабря парламентских выборов, подчеркнув: “Я хочу сделать два акцента. Вы знаете, что скоро ожидаются внеочередные парламентские выборы, и мы поставили перед собой цель, чтобы эти выборы были лучшими в нашей истории. Говоря это, я имею в виду, что официальные результаты голосования должны четко выражать волю граждан Республики Армения. Что нужно сделать для этого?
- Исключить любое незаконное влияние на волю избирателей. Вы знаете, что самым популярным методом последних лет является избирательная взятка, и полиция и правоохранительная система в целом получили очень четкое задание, чтобы любая попытка раздачи взяток была жестко наказана. Не дай Бог, чтобы где-либо были попытки раздачи взяток, и я узнал эту информацию не от правоохранительных органов, а из прессы, потому что я считаю, что полиция Республики Армения должна иметь оперативную информацию о любом таком проявлении и на уровне превентивных, профилактических мер эта проблема должна быть решена.
- В Армении существует институт “направляющих избирателей”, когда владельцы, руководители компаний приглашают работающих в их компаниях людей, главы общин приглашают жителей общин и пытаются, используя определенные рычаги, направить их на конкретное голосование. Этот феномен также должен быть искоренен из Армении, потому что наша задача - четко зафиксировать, что каждый гражданин Армении может без лишней помощи сделать свой выбор. Я также хочу привести свой пример: я возглавлял в течение многих лет крупнейшую газету Армении, я был главным редактором, и это была оппозиционная газета. Конечно, персонал был не очень большой, но там не было такого случая, чтобы я когда-либо говорил какому-то сотруднику, чтобы он избрал того или иного человека. Думаю, это неуважительное отношение к людям. Смысл политического процесса заключается в следующем: политика – явление публичное, люди видят, кто кандидат, читают их предвыборные программы или прислушиваются к их комментариям и принимают решение. Наша задача заключается в том, чтобы эта избирательная кампания прошла в условиях полного равенства, то есть ни для какой политической силы не должно быть никаких препятствий в ходе избирательной кампании. Если зал доступен для какой-либо политической силы, и законом это предусмотрено, то он должен быть доступен и для других. Сейчас свобода эфира является широко известным фактом, и телеэфир должен быть одинаково доступен всем. Я не хочу ничего говорить об интернете, потому что международные организации уже классифицировали Армению как одну из стран с открытым доступом в интернет, и мы находимся в списке ведущих стран мира, что очень радует”.
Затем Никол Пашинян коснулся текущей экономической ситуации в Армении, текущих тенденций, зафиксированных индексов и дальнейших шагов. Говоря о важности структурных изменений в экономике, исполняющий обязанности премьер-министра отметил, что в октябре зафиксирована положительная тенденция роста: “В октябре у нас был 3-процентный рост экономической активности. Это произошло за счет активности промышленной деятельности, малых и средних предприятий, и мы имеем 12-процентный рост экспорта после спада в прошлом месяце. Это показывает, что в нашей стране происходит процесс трансформации экономики”.
Коснувшись развития сельского хозяйства, Никол Пашинян сказал, что необходимо сделать серьезные изменения в этой области, чтобы отдельно взятые факторы, такие как град, вредители и др., не имели существенного влияния на отраслевые показатели и на развитие сферы в целом.
Исполняющий обязанности главы правительства поговорил об эффективности противоградовой системы, отметив, что поручил министру по чрезвычайным ситуациям изучить их рабочий цикл и представить заключение. “Основываясь на имеющейся на данный момент информации, можно сказать, что при надлежащем управлении эти станции могут эффективно работать. Особенно, если они местного производства, и мы продолжим развивать это направление, будем содействовать местному производству и получим эффективную противоградовую защиту”, - сказал Никол Пашинян.
В своем выступлении исполняющий обязанности премьер-министра коснулся проблем ирригационной системы и эффективного управления водными ресурсами. Никол Пашинян подчеркнул важность сохранения водных ресурсов и рассказал об упомянутых им ранее “теневых садах”. “Оказывается, в Армении есть 20 гектаров садов, которые с 1996 года не заплатили ни копейки за оросительную воду. Я говорил, что есть “теневые сады”, которые не зарегистрированы, и именно по этой причине потери оросительной воды в нашей стране составляют 60-80%. Это абсурд, и эту проблему нужно решить очень быстро”, - сказал он.
Никол Пашинян также рассказал об использовании водных ресурсов небольшими ГЭС, отметив, что в результате проверок, проведенных примерно в 187 малых гидроэлектростанциях, оказалось, что в 150 из них не установлены водомеры. Исполняющий обязанности премьер-министра подчеркнул, что решение этих проблем важно с точки зрения повышения эффективности сельского хозяйства, и их решение является одним из приоритетов правительства, поскольку сельское хозяйство было и остается стратегической отраслью.
Во время совещания с главами общин Арагацотнской области Никол Пашинян коснулся инвестиционных программ правительства. “В настоящее время на разных этапах обсуждается инвестиционный пакет на сумму 500 млн долларов США, в основном в сфере производства, и если те договоренности, которые были достигнуты в контексте строительства заводов, в 2019 году будут успешно реализованы, экономический облик нашей страны изменится на 180 градусов. Речь идет о строительстве нескольких заводов, и правительство сделает все возможное, чтобы реализовать все это”, - сказал исполняющий обязанности премьер-министра.
Говоря о перспективах экономического развития Армении, исполняющий обязанности премьер-министра сказал: “Что касается экономического развития, наша стратегия остается неизменной - поощрение труда. В течение многих лет в Армении поощрялась нищета, поскольку в то время действующей политической системе было выгодно, чтобы люди были бедны и брали взятки. Наша цель - иметь в Республике Армения такую власть, какую хочет видеть народ. Именно поэтому гражданин Армении должен быть процветающим, и мы хотим поощрять труд. Мы должны изменить систему социальных выплат так, чтобы она побуждала людей работать, а не быть бедными”.
По словам Никола Пашиняна, после политических изменений устранены монополии, неравные условия, и сегодня нет никакой деятельности, которая запрещена. В ближайшее время будет открыт второй сахарный завод, создаются условия для того, чтобы человек достойно жил своей работой. “В Библии говорится: “Зарабатывайте свой хлеб потом своим”. В этой логике после политических изменений, которые произошли в Армении, мы должны переформулировать нашу деятельность. Мы малочисленный, но немаленький народ. Мы великий народ, перед собой мы ставим большие задачи, и нам нужно работать день и ночь ради нашей страны, ради наших детей. Наши дети должны жить в свободной и счастливой Армении”, - заключил действующий премьер-министр.
Затем исполняющий обязанности премьер-министра ответил на вопросы руководителей общин, которые касались удовлетворения спроса на оросительную воду, сельскохозяйственного страхования, культурных программ и т.д. Никол Пашинян приветствовал наличие эффективной рабочей атмосферы между муниципалитетом области и общинами, что важно в плане обсуждения дальнейших шагов по выявлению, разрешению существующих проблем.
В рамках своего рабочего визита в Арагацотнскую область Никол Пашинян также посетил завод по производству шоколада, компанию “Гурмэ Дурмэ” и птицефабрику и свиноводческое хозяйство в Апаране.
В ходе визита исполняющий обязанности премьер-министра ознакомился с процессом инвестиционных программ, объемами производства и перспективами развития.
Было отмечено, что занимающаяся производством шоколада компания “Гурмэ Дурмэ” завершила строительство нового завода. Французско-армянские бизнесмены вложили дополнительно 200 тыс евро, в результате чего были созданы новые рабочие места. В настоящее время в компании есть 32 рабочих места. Продукт продается на местном рынке, а в 2018 году компания начала экспортировать продукцию в Москву.
Исполняющему обязанности главы правительства о деятельности фермерского хозяйства Апарана сообщили, что вложены инвестиции в размере 2 миллионов евро, в хозяйстве есть около 40 тысяч птиц и 1000 голов свиней. Произведенные яйца продаются на местном рынке, и через некоторое время планируется продажа свинины.
Исполняющий обязанности премьер-министра приветствовал реализацию инвестиционных программ, отметив, что правительство готово обсуждать и поддерживать программы, направленные на экономическое развитие и расширение предпринимательской деятельности.