Мэр Еревана принял наблюдательскую миссию БДИПЧ/ОБСЕ

Мэр Еревана Айк Марутян принял представителей Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), которые находятся в Ереване для проведения наблюдательской миссии на внеочередных парламентских выборах, которые состоятся 9 декабря. Как сообщили Арменпресс в Управление информации и по связям с общественностью мэрии Еревана, Айк Марутян сообщил, что в 475 избирательных участках Еревана завершаются подготовительные работы. Он подчеркнул, что на большинстве избирательных участков обеспечение прямое включение.

«Мы сделаем все возможное, чтобы организовать выборы на высоком и надлежащем уровне», - сказал Айк Марутян.

Мэр отметил, что он придает важность присутствию международных наблюдателей на выборах, поскольку, хотя власти страны имеют политическую волю, чтобы исключить ранее распространенные нарушения, однако взгляд снаружи поможет выявить и устранить возможные технические недостатки.

Глава наблюдательской миссии ОБСЕ Бояна Живкович отметила, что около четверти прибывших в Армению долгосрочных наблюдателей будут работать в Ереване.

Члены миссии ОБСЕ расспросили мэра о механизмах реализации права на свободу собраний в Армении, в частности, в Ереване, узнали подробности сотрудничества между ЦИК и территориальными комиссиями по техническим вопросам и др.