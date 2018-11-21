Иран и ЕС работают над новыми механизмами по замене системы SWIFT

Иран и ЕС работают над новыми финансовыми механизмами по созданию межбанковского канала связи - Special Purpose Vehicle (SPV) - который заменит систему SWIFT и позволит обойти санкций США в отношении Тегерана. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом в среду, как сообщило агентство Mehr, написал в Twitter заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

"Мы разрабатываем новые механизмы для SPV, а также продолжаем проводить экспертные консультации, - написал он. - Вчера и сегодня я принимал участие в результативных встречах с политиками и переговорщиками по ядерной программе из Великобритании и Франции. Намерения Евросоюза, а также трех стран-участниц ядерной сделки в отношении сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) остаются серьезными".

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий - сделки, которая была заключена в 2015 году и ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер США и ЕС. Трамп обещал не только вернуть прежние санкции, но и ввести новые, а Госдепартамент в связи с этим сообщил о намерении Вашингтона свести к нулю доходы Ирана от экспорта нефти. Остальные участники СВПД - Россия, Китай, Франция, Германия и Великобритания - не одобрили выход США из соглашения и остались приверженными прежним договоренностям.

В понедельник официальный представитель МИД Ирана Бахрам Гасеми заявил, что Тегеран все еще надеется на европейские страны-участницы, которые могут спасти ядерную сделку. Одним из ключевых условий Тегерана является создание межбанковского канала связи SPV, который должен стать аналогом системы передачи информации и совершения платежей SWIFT и позволить европейским и иранским компаниям осуществлять финансовые операции в обход санкций США.