Армянскому драму – 25 лет: национальная валюта доказала свою жизнеспособность

22-го ноября 1993 года в Армении была внедрена национальная валюта – драм, оборот советского рубля был прекращен. Это положило начало основным фин ансовым структурам Армении, в том числе, банковской системе.

25 лет назад в оборот поступили банкноты номиналом 10, 25, 50, 100 и 200 драмов, а уже через год - в 1994—м, монеты достоинством в 10, 20, 50 лум и 1, 3, 5, 10 драмов. Через пять лет после введения драма в оборот поступили банкноты номиналом 1000 и 5000 драмов. армянские банкноты – одни из самых качественных и защищенных в мире. Банкноты и монеты печатаются и чеканятся зарубежом, поскольку в Армении нет монетного двора и Гознака. За эти годы ЦБ Армении сотрудничл по этому вопросу с рядом авторитетных зарубежных организаций.

В Армении национальная валюта была выпущена в тяжелый для страны период. «Сегодня мы можем сказать, что национальная валюта доказала свою жизнеспособность, самое важное – стабильность, крепость и конкурентоспособность, и об этом говорят и зарубежные специалисты»,- сказал руководитель управления по информации и связям с общественностью ЦБ Армении Арутюн Берберян в беседе с газетой «Հայաստանի Հանրապետություն».

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