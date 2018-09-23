Время в Ереване: 11:07:36,   23 Сентябрь

Следственный комитет получил 25 сообщений о нарушениях в ходе выборов Совета старейшин Еревана


Следственный комитет получил 25 сообщений о нарушениях в ходе выборов Совета старейшин Еревана.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК, 17 из полученных сообщений касались нарушения тайны голосования, а 8 - попыток двойного голосования.

Ведется следствие для выяснения обстоятельств.




Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации