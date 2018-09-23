Следственный комитет получил 25 сообщений о нарушениях в ходе выборов Совета старейшин Еревана
Следственный комитет получил 25 сообщений о нарушениях в ходе выборов Совета старейшин Еревана.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК, 17 из полученных сообщений касались нарушения тайны голосования, а 8 - попыток двойного голосования.
Ведется следствие для выяснения обстоятельств.
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