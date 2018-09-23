Явка на выборах составила 43.65% 

На внеочередных выборах Совета старейшин Еревана проголосовали 370 тыс 323 человекa с правом голоса — 43.65% от общего числа избирателей.

Как передает Арменпресс, об этом сообщил глава ЦИК Армении Тигран Мукучян, отметив, что это только предварительные результаты. По его словам, явка на предыдущих выборах Совета старейшин Еревана составила 40.99%.

В административном округе Ачапняк проголосовали 38 тыс 878 человек с правом голоса — 45,64% от общего числа,

в Аване проголосовали 18 тыс 593 человек с правом голоса — 46,49% от общего числа,

в Арабкире проголосовали 42 тыс 465 человек с правом голоса — 43,36 % от общего числа,

в Давидашене проголосовали 15 тыс 361 человек с правом голоса — 46,92% от общего числа,

в Эребуни проголосовали 37 тыс 983 человек с правом голоса — 40,38% от общего числа,

в Кентроне проголосовали 41 тыс 318 человек с правом голоса — 42,83% от общего числа,

в Малатия-Себастия проголосовали 45 тыс 935 человек с правом голоса — 42,22% от общего числа,

в Нор Норке проголосовали 45 тыс 17 человек с правом голоса — 44,52% от общего числа,

в Норк-Мараше проголосовали 5 тыс 109 человек с правом голоса — 47,01% от общего числа,

в Нубарашене проголосовали 3 тыс 767 человек с правом голоса — 45,38% от общего числа,

в Шенгавите проголосовали 50 тыс 644 человек с правом голоса — 44,48% от общего числа,

в Канакер-Зейтуне проголосовали 25 тыс 253 человек с правом голоса — 42,81% от общего числа.