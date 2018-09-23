В полицию Армении поступило 84 вызова в связи с нарушениями в ходе выборов в Совет старейшин Еревана.

Как сообщили Арменпресс в полиции Армении, 8 звонков касались попыток дачи/получения взятки, 2 звонка – препятствования работы членов избирательной комиссии, 1 звонок – препятствования деятельности журналистов, 3 звонка – нарушения секретности голосования, 9 звонков – попыток голосовать более одного раза или голосовать за другого человека, 19 звонков – неточностей в избирательных списках, 23 звонка – других нарушений.

По 18 случаям готовятся материалы. По остальным – проводится проверка.