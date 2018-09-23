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По состоянию на 20:00 Следственный комитет получил 23 сообщения о нарушениях в ходе выборов Совета старейшин Еревана


По состоянию на 20:00 Следственный комитет получил 23 сообщения о нарушениях в ходе выборов Совета старейшин Еревана.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК, 16 из полученных сообщений касались нарушения тайны голосования, а 7 - попыток двойного голосования.

Ведется следствие для выяснения обстоятельств.




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