По состоянию на 20:00 Следственный комитет получил 23 сообщения о нарушениях в ходе выборов Совета старейшин Еревана.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе СК, 16 из полученных сообщений касались нарушения тайны голосования, а 7 - попыток двойного голосования.

Ведется следствие для выяснения обстоятельств.