ЦИК Армении представил предварительный отчет об общих затратах политических сил          

ЦИК Армении представил предварительный отчет об общих затратах 12 политических сил, принимающих участие в выборах Совета старейшин Еревана. Как сообщает Арменпресс, представитель ЦИК Тигран Бабикян отметил, что представленные суммы могут отличаться от показателей Цетрального банка, которые тоже будут опубликованы.

Партия «Процветающая Армения» представила 58 миллионов 941 тысяч драмов, из которых потратила 17 миллионов 915 тысяч 400 драмов.

Блок «Ереванская общественность» представил 1 миллион 600 тысяч драмов, из которых израсходовано 1 миллион 7 тысяч драмов.

Блок «Ереванцы» не представил никаких платежей и расходов.

Партия «Страна абрикоса» представила 2 миллиона 220 тысяч драмов, из которых потратили 172 800 драмов.

Партия «Наследие» представила 7 миллионов драмов, из которых потратила 6 миллионов 796 тысяч 680 драмов.

Партия «Демократический путь» представила 250 тысяч драмов, из которых потратила 249 тысяч 996 драмов.

Блок «Мой шаг» представил 40 миллионов драмов, из которых потратил 39 миллионов 953 тысячи 624 драма.

Блок «Луйс» представил 8 миллионов 280 тысяч драмов, из которых потратил 6 миллионов 266 тысяч 575 драмов.

Партия «Армянская революционная федерация Дашнакцутюн» представила 2 миллиона 100 тысяч драмов, из которых потратила 1 миллион 716 тысяч 800 драмов.

Партия «Айк» (Айказуны) не представила никаких платежей и расходов.

Партия «Реформистов» представила 3 миллиона 400 тысяч драмов, из которых потратила 2 миллиона 831 тысяч 400 драмов.

Партия «Оринац еркир» представила 5 миллионов 500 тысяч драмов, из которых потратила 5 миллионов 441 тысяч драмов.

По словам Батикяна, политические силы обязаны представить вторую, последнюю декларацию до 27 сентября.