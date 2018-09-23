По состоянию на 18:00 часов в полицию Армении поступило 54 вызова в связи с нарушениями в ходе выборов в Совет старейшин Еревана.

Как сообщили Арменпресс в полиции Армении, 6 звонков касались попыток дачи/получения взятки, 1 звонок – препятствования работы членов избирательной комиссии, 1 звонок – препятствования деятельности журналистов, 8 звонков – попыток голосовать более одного раза или голосовать за другого человека, 3 звонка – нарушения секретности голосования, 15 звонков – неточностей в избирательных списках, 20 звонков – других нарушений.

По всем вызовы проводятся соответствующие проверки.