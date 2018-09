Ильхам Алиев вангует: президент Азербайджана предвидит несправедливо положительную оценку на муниципальных выборах в Ереване

Президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл в себе дар ясновидящего или просто впал в маразм. Как сообщает Арменпресс, Ильхам “Ванга” Алиев сделал в Twitter запись о том, что нужно расследовать оценку междуанродных наблюдателей по состоявщимся в Армении выборам, однако не учел, что на момент записи выборы в Совет старейшин Еревана еще даже не начались.

“Положительную оценку международных наблюдателей на недавние выборы в Армении нужно расследовать”, - 22 сентября написал Алиев в Twitter.

International observers’ positive reaction to the recent elections in Armenia should be investigated.