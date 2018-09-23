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Ильхам Алиев вангует: президент Азербайджана предвидит несправедливо положительную оценку на муниципальных выборах в Ереване


Президент Азербайджана Ильхам Алиев открыл в себе дар ясновидящего или просто впал в маразм. Как сообщает Арменпресс, Ильхам “Ванга” Алиев сделал в Twitter запись о том, что нужно расследовать оценку междуанродных наблюдателей по состоявщимся в Армении выборам, однако не учел, что на момент записи выборы в Совет старейшин Еревана еще даже не начались.

Положительную оценку международных наблюдателей на недавние выборы в Армении нужно расследовать”, - 22 сентября написал Алиев в Twitter.

Выборы в Совет старейшин Еревана проходят 23 сентября и еще не завершились.


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