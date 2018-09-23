По состоянию на 15:00 часов в полицию Армении поступило 33 вызова в связи с нарушениями в ходе выборов в Совет старейшин Еревана.

Как сообщили Арменпресс в полиции Армении, 1 звонок касался попытки дачи/получения взятки, 1 звонок – препятствования работы членов избирательной комиссии, 1 звонок – препятствования деятельности журналистов, 4 звонка – попыток голосовать более одного раза или голосовать за другого человека, 3 звонка – нарушения секретности голосования, 9 звонков – неточностей в избирательных списках, 14 звонков – других нарушений.

По всем вызовы проводятся соответствующие проверки.