Никол Пашинян надеется, что голосование и подсчет голосов пройдут в атмосфере любви и согласия

Премьер-министр РА Никол Пашинян с радостью отмечает, в целом выборы ССЕ проходят в приподнятом настроении и без серьезных инцидентов.

Как передает Арменпресс, в прямом эфире по Facebook из аэропорта Парижа, Пашинян выразил надежду, что это будут образцовые выборы.

«Есть статистика:по сравнению с предыдущими выборами мэра Еревана, на этот раз активность на 1-2% меньше, но я надеюсь, что наши граждане проявят активное участие и что голосование и подсчет голосов пройдут в атмосфере любви и согласии», - сказал он.

ПремьерПашинян еще раз подчеркнул, что ничто не может угрожать свободному волеизъявлению гражданина Армении.

«Вновь призываю пойти на избирательные участки и голосовать, потому что окончательные результаты выборов зависят исключительно от вашего решения. Каждый голос имеет решающее значение, и каждый гражданин должен отдать свой голос на этих выборах», - сказал он.