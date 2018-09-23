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Никол Пашинян надеется, что голосование и подсчет голосов пройдут в атмосфере любви и согласия


Премьер-министр РА  Никол Пашинян с радостью отмечает, в  целом выборы  ССЕ проходят в  приподнятом настроении и  без серьезных инцидентов.

Как  передает Арменпресс, в прямом эфире по Facebook из аэропорта  Парижа, Пашинян выразил надежду, что это будут образцовые  выборы.  

«Есть статистика:по сравнению с предыдущими выборами мэра Еревана, на этот раз активность на 1-2% меньше, но я надеюсь, что наши граждане проявят активное участие и что голосование и подсчет голосов пройдут в атмосфере любви и согласии», - сказал он.

ПремьерПашинян еще раз подчеркнул, что ничто не может угрожать свободному волеизъявлению гражданина Армении.

«Вновь призываю  пойти на  избирательные участки и голосовать, потому что окончательные результаты выборов зависят исключительно от вашего решения. Каждый  голос имеет решающее значение, и каждый гражданин должен  отдать  свой голос на этих выборах», - сказал он.

 

 




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