По данным на 14:00 часов на внеочередных выборах Совета старейшин Еревана проголосовали 201.268 человек с правом голоса — 23,72% от общего числа избирателей.

Как передает Арменпресс, об этом сообщила член ЦИК РА Сильва Маркосян, подводя итоги голосования на 14:00 часов — за 3 прошедших часа.

В административном округе Нубарашен проголосовали 2077 человек с правом голоса — 25,02% от общего числа, в административном округе Арабкир проголосовали 22,396 человек с правом голоса — 22,87% от общего числа, в Ачапняке проголосовали 20,968 человек с правом голоса — 24,61% от общего числа, в Аване проголосовали 10,697 человек с правом голоса — 26,75% от общего числа, в Давидашене проголосовали 8,507 человек с правом голоса — 25,98% от общего числа, в административном округе Эребуни проголосовали 20,858 человек с правом голоса — 22,17% от общего числа, в округе Кентрон проголосовали 20,743 человек с правом голоса — 21,50% от общего числа, в административном округе Малатия-Себастия проголосовали 25,465 человек с правом голоса — 23,40% от общего числа, в административном округе Нор Норк проголосовали 25,024 человек с правом голоса — 24,75% от общего числа, в Норк-Мараше проголосовали 2,740 человек с правом голоса — 25,21% от общего числа, в Шенгавите проголосовали 27,979 человек с правом голоса — 24,58% от общего числа, в Канакер-Зейтуне проголосовали 13,814 человек с правом голоса — 23,42% от общего числа.

На внеочередных выборах Совета старейшин Еревана правом голосования обладают 848.343 гражданина. Голосование продлится до 20:00 часов, после чего начнется подсчет голосов.

Наблюдательскую миссию на выборах Совета старейшин Еревана будут выполнять: 1 международная организация, 662 местных наблюдателя, 11 иностранных граждан – в статусе посетителя. Выборы будут освещать 620 представителей из 44 СМИ и 10 представителей иностранных СМИ.

Внеочередные выборы Совета старейшин Еревана начались 23 сентября в 08:00 часов.

Заявки и документы, необходимые для участия в выборах Совета старейшин, в ЦИК представили 12 политических сил – 4 блока и 8 партий: партия «Наследие» (кандитат – Раффи Ованнисян), блок "Луйс" (кандидат – Артак Зейналян), блок «Ереванская общественность» (кандидат Анаит Тарханян), ППА (кандидат – Наира Зограбян), блок «Мой шаг» (кандидат – Айк Марутян), партия Айказуны (кандидат – Геворк Овсепян), партия «Еркир цирани» (кандидат Заруи Постанджян), партия «Демократический путь» (кандидат - Мануел Гаспарян), партия «Оринац еркир» (кандидат - Мгер Шахгельдян), АРФД (кандидат – Микаел Манукян), партия Реформистов (кандидат – Артак Аветян), блок «Ереванцы» (кандидат – Арарат Зурабян).