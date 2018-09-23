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Перед отъездом в Нью-Йорк Никол Пашинян опубликовал фото с Католикосом Всех Армян


Перед отъездом в Нью-Йорк Никол Пашинян опубликовал фото с Католикосом Всех Армян Гарегином II.

Как  передает Арменпресс, он назвал это фото историческим.

«Это исторический снимок. Почему? Потому что это первое селфи Католикоса Всех Армян и руководителя  Армении. Мы с патриархом едем в Нью-Йорк», - подписал фото Пашинян.

В Нью-Йорке премьер примет участие в 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, где  выступит с речью.




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