Президент Армении Армен Саркисян поздравил короля и наследного принца Саудовской Аравии

Президент Армении Армен Саркисян поздравил короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда и дружеский народ Саудовской Аравии по случаю Национального праздника, пожелав долгого мира и благоденствия.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, Армен Саркисян направил поздравительные послания также наследному принцу и вице-премьеру Саудовской Аравии, министру обороны Мохаммаду Салману бин Абдулазизу Аль Сауди, выразив уверенность, что предпринимаемые Арменией и Саудовской Аравией шаги, направленные на укрепление отношений между двумя странами, послужат на благо двух народов.