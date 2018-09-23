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Президент Армении Армен Саркисян поздравил короля и наследного принца Саудовской Аравии


Президент Армении Армен Саркисян поздравил короля Саудовской Аравии Салмана ибн Абдул-Азиза Аль Сауда и дружеский народ Саудовской Аравии по случаю Национального праздника, пожелав долгого мира и благоденствия.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата президента РА, Армен Саркисян направил поздравительные послания также наследному принцу и вице-премьеру Саудовской  Аравии, министру  обороны Мохаммаду Салману бин Абдулазизу Аль Сауди, выразив  уверенность, что предпринимаемые Арменией и Саудовской Аравией шаги, направленные на укрепление отношений между двумя странами, послужат на благо двух народов.




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