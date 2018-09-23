Погибший от пули противника Арцах Овсепян посмертно награжден медалью «За боевую службу»

Президент Арцаха Бако Саакян подписал указ, согласно которому за мужество, проявленное при защите государственной границы Республики Арцах, военнослужащий N-ской части Армии обороны Арцах Овсепян посмертно награжден медалью «За боевую службу».

Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.