Погибший от пули противника Арцах Овсепян посмертно награжден медалью «За боевую службу»
Президент Арцаха Бако Саакян подписал указ, согласно которому за мужество, проявленное при защите государственной границы Республики Арцах, военнослужащий N-ской части Армии обороны Арцах Овсепян посмертно награжден медалью «За боевую службу».
Об этом Арменпресс сообщили в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.
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