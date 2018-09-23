Сделать Ереван городом мечты — проголосовал кандидат от блока «Мой шаг» Айк Марутян

На внеочередных выборах Совета старейшин Еревана кандидат от блока «Мой шаг» Айк Марутян проголосовал на и/у 09/47.

«За последние десятилетия это первые свободные и справедливые выборы», - как передает Арменпресс, сказал Марутян журналистам.

«За вас подадут голоса за то, что вы – Айк Марутян, или за то, что вас выдвинул Никол Пашинян?» - на этот вопрос Марутян ответил:

«Политика – процесс коллективный, люди голосуют за коллектив. Наш премьер – член партии «Гражданский договор» и имеет право участвовать в предвыборной агитации. Это выбор каждого».

На вопрос журналиста относительно возможной коалиции, Марутян сказал: «Мы готовы работать в любом формате. Для нашей команды главное – сделать Ереван городом нашей мечты, а каким путем достигнем этого уже не суть важно. Так что мы готовы сотрудничать со всеми и воплощать яркие мысли».