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Сделать Ереван городом мечты — проголосовал кандидат от блока «Мой шаг» Айк Марутян


На внеочередных  выборах  Совета  старейшин Еревана кандидат от блока «Мой шаг» Айк Марутян проголосовал на и/у  09/47.

«За последние десятилетия это первые свободные и справедливые  выборы», - как передает Арменпресс, сказал Марутян журналистам.

«За вас подадут голоса за то, что вы – Айк Марутян, или за то, что вас выдвинул Никол Пашинян?» - на этот вопрос Марутян ответил:

«Политика – процесс коллективный, люди голосуют за коллектив. Наш премьер – член партии «Гражданский договор» и имеет право участвовать в предвыборной  агитации. Это выбор каждого».

На вопрос журналиста относительно возможной  коалиции,  Марутян сказал: «Мы  готовы  работать в любом формате. Для  нашей  команды  главное – сделать Ереван городом нашей  мечты, а каким путем достигнем этого уже не  суть важно. Так что мы  готовы сотрудничать со всеми и воплощать  яркие  мысли».




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