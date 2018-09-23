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Извержение вулкана в Баку


В Гарадагском районе Баку произошло извержение  грязевого вулкана

Как  передает Арменпресс, об этом сообщают азербайджанские  СМИ.

Выбросы  происходили дважды – в 08:00 и в 10:00.  Вокруг очага  населенных пунктов нет.




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