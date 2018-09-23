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Ара Баблоян проголосовал за прогресс


Спикер Национального собрания  Армении Ара Баблоян проголосовал на внеочередных выборах в Совет старейшин Еревана за  прогресс.

Как передает Арменпресс, свой  гражданский  долг Ара Баблоян исполнил в и/у 4/53. «Однозначно проголосовал развитие, за движение  вперед, за прекрасную столицу. Не могу сказать, что эти выборы  существенно отличаются от предыдущих, но для  меня  важна терпимость в избирательном процессе», - в беседе с журналистами сказал Ара Баблоян.  

Фото: Эдуарда Сепетчяна

Наблюдательскую миссию на выборах  Совета  старейшин Еревана  будут выполнять: 1 международная организация, 662 местных наблюдателя, 11 иностранных граждан – в статусе  посетителя. Выборы  будут освещать 620 представителей из 44 СМИ и 10 представителей иностранных СМИ

Внеочередные  выборы  Совета  старейшин Еревана  начались   23 сентября в 08:00 часов.

Заявки и  документы, необходимые для  участия  в  выборах Совета  старейшин,  в ЦИК  представили  12 политических сил – 4 блока и 8 партий: партия  «Наследие» (кандитат – РаффиОваннисян), блок «Луйс (кандидат – АртакЗейналян), блок  «Ереванская общественность» (кандидат АнаитТарханян),ППА (кандидат – НаираЗограбян), блок  «Мой  шаг» (кандидат – АйкМарутян), партия  Айказуны (кандидат – Геворк Овсепян),партия  «Еркирцирани» (кандидат ЗаруиПостанджян), партия  «Демократический путь» (кандидат МануелГаспарян), партия  «Оринацеркир» (кандидат МгерШахгельдян), АРФД (кандидат – МикаелМанукян),партия  Реформистов (кандидат – АртакАветян), блок  «Ереванцы» (кандидат – Арарат Зурабян). 

На внеочередных  выборах  Совета  старейшин Еревана  правом голосования обладают 848.343  гражданина. Голосование продлится до 20:00 часов, после  чего начнется подсчет голосов.

 

 

 




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