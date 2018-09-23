Ара Баблоян проголосовал за прогресс

Спикер Национального собрания Армении Ара Баблоян проголосовал на внеочередных выборах в Совет старейшин Еревана за прогресс.

Как передает Арменпресс, свой гражданский долг Ара Баблоян исполнил в и/у 4/53. «Однозначно проголосовал развитие, за движение вперед, за прекрасную столицу. Не могу сказать, что эти выборы существенно отличаются от предыдущих, но для меня важна терпимость в избирательном процессе», - в беседе с журналистами сказал Ара Баблоян.

Фото: Эдуарда Сепетчяна

Наблюдательскую миссию на выборах Совета старейшин Еревана будут выполнять: 1 международная организация, 662 местных наблюдателя, 11 иностранных граждан – в статусе посетителя. Выборы будут освещать 620 представителей из 44 СМИ и 10 представителей иностранных СМИ.

Внеочередные выборы Совета старейшин Еревана начались 23 сентября в 08:00 часов.

Заявки и документы, необходимые для участия в выборах Совета старейшин, в ЦИК представили 12 политических сил – 4 блока и 8 партий: партия «Наследие» (кандитат – РаффиОваннисян), блок «Луйс (кандидат – АртакЗейналян), блок «Ереванская общественность» (кандидат АнаитТарханян),ППА (кандидат – НаираЗограбян), блок «Мой шаг» (кандидат – АйкМарутян), партия Айказуны (кандидат – Геворк Овсепян),партия «Еркирцирани» (кандидат ЗаруиПостанджян), партия «Демократический путь» (кандидат МануелГаспарян), партия «Оринацеркир» (кандидат МгерШахгельдян), АРФД (кандидат – МикаелМанукян),партия Реформистов (кандидат – АртакАветян), блок «Ереванцы» (кандидат – Арарат Зурабян).

На внеочередных выборах Совета старейшин Еревана правом голосования обладают 848.343 гражданина. Голосование продлится до 20:00 часов, после чего начнется подсчет голосов.