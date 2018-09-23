ЦИК Армении будет публиковать бюллетени об участии в голосовании с 3-часовой периодичностью.

Как передает Арменпресс, об этом сказал на встрече с журналистами 23 сентября председатель ЦИК Тигран Мукучян.

«В Ереване организовано 475 участков для голосования. В избирательных комиссиях из 4722 человек не явились 31. Не было комиссий, в которых не был бы обеспечен кворум. На этих выборах также будут применяться технические устройства. Их будет 1380. К 8.00 часов все устройства были задействованы. Все возникающие проблемы решаются оперативно», - сказал Мукучян.

Наблюдательскую миссию будут выполнять: 1 международная организация, 662 местных наблюдателя, 11 иностранных граждан – в статусе посетителя. Выборы будут освещать 620 представителей из 44 СМИ и 10 представителей иностранных СМИ.

Внеочередные выборы Совета старейшин Еревана начались 23 сентября в 08:00 часов.

Заявки и документы, необходимые для участия в выборах Совета старейшин, в ЦИК представили 12 политических сил – 4 блока и 8 партий: партия «Наследие» (кандитат – Раффи Ованнисян), блок «Луйс (кандидат – Артак Зейналян), блок «Ереванская общественность» (кандидат Анаит Тарханян), ППА (кандидат – Наира Зограбян), блок «Мой шаг» (кандидат – Айк Марутян), партия Айказуны (кандидат – Геворк Овсепян), партия «Еркирцирани» (кандидат Заруи Постанджян), партия «Демократический путь» (кандидат Мануел Гаспарян), партия «Оринац еркир» (кандидат Мгер Шахгельдян), АРФД (кандидат – Микаел Манукян), партия Реформистов (кандидат – Артак Аветян), блок «Ереванцы» (кандидат – Арарат Зурабян).

На внеочередных выборах Совета старейшин Еревана правом голосования обладают 848.343 гражданина. Голосование продлится до 20:00 часов, после чего начнется подсчет голосов.