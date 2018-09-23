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ЦИК будет публиковать бюллетени об участии в голосовании с 3-часовой периодичностью


ЦИК Армении будет публиковать бюллетени об участии в голосовании с 3-часовой периодичностью.

Как передает Арменпресс, об этом сказал на встрече с журналистами 23 сентября председатель ЦИК Тигран Мукучян.

«В Ереване организовано 475 участков для голосования. В избирательных комиссиях из 4722 человек не явились 31. Не было комиссий, в которых не был бы обеспечен кворум. На этих выборах также будут применяться технические  устройства. Их будет 1380. К 8.00 часов все устройства были задействованы. Все возникающие проблемы решаются оперативно», - сказал Мукучян.

Наблюдательскую миссию будут выполнять: 1 международная организация, 662 местных наблюдателя, 11 иностранных граждан – в статусе  посетителя. Выборы  будут освещать 620 представителей из 44 СМИ и 10 представителей иностранных СМИ

Внеочередные выборы Совета старейшин Еревана начались 23 сентября в 08:00 часов.

Заявки и документы, необходимые для участия в выборах Совета старейшин, в ЦИК  представили 12 политических сил – 4 блока и 8 партий: партия «Наследие» (кандитат – Раффи Ованнисян), блок «Луйс (кандидат – Артак Зейналян), блок «Ереванская общественность» (кандидат Анаит Тарханян), ППА (кандидат – Наира Зограбян), блок  «Мой шаг» (кандидат – Айк Марутян), партия  Айказуны (кандидат – Геворк Овсепян), партия «Еркирцирани» (кандидат Заруи Постанджян), партия  «Демократический путь» (кандидат Мануел Гаспарян), партия  «Оринац еркир» (кандидат Мгер Шахгельдян), АРФД (кандидат – Микаел Манукян), партия Реформистов (кандидат – Артак Аветян), блок «Ереванцы» (кандидат – Арарат Зурабян). 

На внеочередных выборах Совета старейшин Еревана правом голосования обладают 848.343  гражданина. Голосование продлится до 20:00 часов, после  чего начнется подсчет голосов.

 

 

 

 




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